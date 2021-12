Mientras los simples mortales todavía tenemos que esperar unas horas más para ver la nueva y tercera entrega de Spider-Man, No way home, algunos afortunados ayer ya pudieron verla durante la premiere que tuvo lugar en el Regency Village Theatre de Los Ángeles y, como era de esperarse, sin spoilers comenzaron a compartir su opinión sobre el filme.

En su mayoría, los comentarios que ha tenido la película protagonizada por Tom Holland han sido bastante buenos. Incluso, muchos la han catalogado como el mejor live-action que Spider-Man ha tenido, hasta ahora. Pero en lo que comprobamos si es verdad o no, acá te dejamos algunas reacciones que andan circulando en el mundo cibernético.

“#SpiderManNoWayHome es la más mejor del MCU y la película más grande que hay hasta ahora de Spider-Man. Tom Holland brilla en una salida nostálgica y emocionalmente convincente, que se presenta como uno de los éxitos de taquilla más entretenidos del año con acción cinética y una excelente caracterización” – @thediegoandaluz.

“Con toda la certeza digo que #SpiderManNoWayHome es la mejor película live-action de Spider-Man. Un apasionante y emocional final para la trilogía ‘Homecoming’, pero también un astuto, divertido y emocionante tributo a los 20 años de las películas de Spider-Man. Graciosa y desgarradora, honestamente amé cada segundo” – @ErikDavis.

“#SpiderManNoWayHome es sin duda la más grande, emotiva y posiblemente la mejor película de Spider-Man de todos los tiempos. Necesito sentarme y decidir” – @BrandonDavisBD.

“#SpiderManNoWayHome es el ENDGAME del Spider-verso, ofrece todo lo que podrías desear de una película de Spider-Man y un poco más, fácilmente T5 MCU, el público se va a enamorar muy fuerte de esta, una taquillera masiva está por llegar. Spidey será el salvador de la temporada navideña del cine” – @ErickWeber.

“Spider-Man: No way home es la mejor película de Marvel de todos los tiempos. Le rinde un tributo perfecto al legado de Spider-Man y encuentra ese balance ideal entre el humor, la acción, lo emocional y la nostalgia. Los fans del web-slinger definitivamente perderán la cabeza cuando vean esto” – @ScottDMenzel.

“Spider-Man: No way home no llenó mis expectativas, LAS SUPERÓ. Esta película vale toda la exhaustiva espera que tuvimos. Las imágenes, la banda sonora, el corazón, la historia, los villanos… Estamos hablando de una creación ÉPICA. Lágrimas, escalofríos, felicidad…” – @MamasGeeky.

Por su parte, Variety la describió como una “metaaventura satisfactoria”, mientras que Daily Beast aseguró que “es la mejor película Spidey” que ha tenido el MCU y Deadline confesó que es un “verdadero regalo navideño”.

Recuerda que el 17 de diciembre, Spider-Man: No way home llega a todas las salas de cine del mundo.

Foto de portada: Marvel.