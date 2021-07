Las celebraciones por el 25 aniversario de la canción emblema del grupo pop más famoso de los años 90 apenas comienzan, pues Spice Girls han lanzado la canción inédita llamada “Feed your love“.

“Wannabe” ya cumplió 25 años, uno de los hits más populares en la historia del pop internacional. Dicho tema se convirtió en el himno de una generación y durante mucho tiempo fue un gran estandarte de empoderamiento femenino, orquestado por las Spice Girls.

Hace unas semanas se anunció que el grupo popero tenia varios planes para celebrar estos 25 años, los cuales incluyen la publicación de un EP que contiene tres versiones distintas de este éxito, donde incluso hay un remix hecho por Junior Vasquez y que ya puedes escuchar en cualquier plataforma de streaming.

También, se había comentado la liberación de un tema inédito, “Feed your love“; el cual ya ha sido publicado y se trata de una canción con un tono más serio al que las Spice Girls acostumbraban a publicar durante su apogeo de los 90, misma razón por la que fue descartada en su momento.



Las celebraciones no terminan aquí, pues en redes el hashtag #IAmASpiceGirl está tomando bastante fuerza, ya que el grupo pop le pidió a sus fanáticos que compartieran todo lo relacionado a “Wannabe” usando dicha etiqueta. Por último, el canal de televisión británica, Channel 4, anunció la realización de un documental llamado Girl powered: the Spice Girls.

Crédito foto de portada: Instagram Spice Girls