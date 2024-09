Spell: “Los que amamos el heavy metal tenemos la obligación de mantener la llama viva”

Spell es una banda canadiense de heavy metal y hard rock. Eso por lo menos es la etiqueta simple mediante la cual se les conoce porque en realidad su música tiene más matices. Así lo explicó Cam Mesmer en entrevista con #SangreDeMetal: “Siempre tratamos de escribir las canciones más normales de heavy metal que podamos pero terminan sonando como Spell, así que por eso tuvimos que crear nuestra propia categoría que llamamos hypnotic heavy metal”. Al Lester agregó que “la manera en que cada uno de nosotros vemos el heavy metal y el hard rock, sobre todo en el inicio, en la incepción de ambos géneros, es muy amplio, se compone de una gran variedad de sonidos así que para mí, la definición de hard rock/heavy metal es correcta”.

Nunca han tocado en México pero tienen amigos en nuestro país. Su debut será de la mano del festival que se ha convertido en el espacio ideal para esas bandas de primera vez o que si han venido ha sido en muy pocas ocasiones, el Candelabrum Metal Fest. Pero volviendo al tema de conocer algo de México, resulta que son admiradores de Voltax. Cam lo puso de esta manera: “Son una locura en vivo, la primera vez que tocamos con ellos fue en Los Ángeles, subieron al escenario y se convierten en putos demonios del heavy metal. Yo estaba asustado de verlos, pensaba: ¡qué pinches locos, nos van a matar! Pero luego platicas con ellos y son los tipos más decentes y amables, y creo que justo ahí tienes una gran metáfora sobre lo que es el heavy metal. Íbamos a hacer una gira por México con ellos y tristemente se canceló, ahora por fin vamos a ir para allá, le tenemos muchas ganas”. Luego, él mismo explica la importancia de los festivales como éste: “Está muy bien que haya festivales como Candelabrum que mezclan bandas de black y death y heavy y doom. Hace no mucho tiempo todos estaban divididos, si te gustaba el black no podía gustarte el heavy y así, pero ahora está permitido disfrutar de todas las variantes el heavy metal y así debería ser”.

Tiene razón, Hace no mucho tiempo (y en la actualidad, aunque sucede menos, todavía pasa), el metalero extremo no se permitía la oportunidad de escuchar bandas de heavy porque le parecían fresotas, y el powermetalero no toleraba los gruñidos del black o death. Poco a poco eso ha cambiado, y al final del día ha crecido la idea de que todos podemos convivir y que no está mal tener gustos amplios dentro del espectro metalero.

Preguntarle a un músico por sus influencias suele ser interesante. Normalmente y de acuerdo con la edad del entrevistado hay un puñado de nombres recurrentes, pero también hay veces que aparecen nombres un tanto inesperados, y Spell es un buen ejemplo. “Creo que todos cuando éramos adolescentes y entramos en esto vamos descubriendo bandas como Iron Maiden y Black Sabbath y Metallica, y creo que los músicos en general empezamos tratando de imitar a nuestras bandas favoritas. Cuando empezamos con Spell queríamos sonar como Accept, y es normal, pero conforme fuimos creciendo eso cambió un poco, no es como que tratemos conscientemente de hacer algo único, es más bien que tratamos de hacer la mejor canción de heavy metal que podamos , y vas creciendo y empiezas a escuchar más música también, nosotros escuchamos blues, gospel, punk, gótico, death metal y todo eso te hace ver el heavy metal de una manera distinta, yo aprendí a ver por ejemplo la oscuridad de una canción de gospel y eso afecta de cierto modo el cómo entiendo el heavy metal. Creces, vas teniendo más experiencia y aunque no quieras ya no vas a sonar como suena Accept, será un poco distinto”. Les también aportó un comentario: “Tenemos un rango muy amplio de géneros musicales que nos apasionan y todo eso se combina en el subconsciente. Por ejemplo, Cam puede tener una idea para una canción y escribe un riff que le suena a algo de soul o motown pero yo lo escucho y pienso que podría ser una pieza fantástica para un pedazo musical tipo Entombed y creo que justo esas cosas son las que nos llevan a tener nuestro sonido propio”.

Para cerrar la charla hablaron sobre qué es mejor para ellos como banda, un festival o una fecha individual. Para Les, “los festivales son más divertidos, la gente está ahí un par de días y no tienen que preocuparse por ir a trabajar así que van con la actitud de disfrutar a las bandas. Hemos conocido gente muy chida en festivales, gente de staff que te ayuda, hemos tocado en unos cuántos y siempre ha sido genial”. Cam complementa: “Es como las reuniones familiares, como las bodas, la gente viaja para la ocasión así que una vez que están ahí llegan con actitud festiva. todos van con la idea de pasarla bien, conocer gente y para nosotros es igual, nos vamos a quedar allá unos días para vivir la experiencia de estar en México, nos emociona probar la comida y conocer a los fans que siempre nos buscan en redes así que a todos ellos, si leen esto, búsquennos, queremos conocerlos y echar una chela y pasarla bien con ustedes. Creo que todos los que amamos el heavy metal tenemos una obligación de hacer algo por él, empezar una banda o un programa de radio o lo que sea, y no hace falta ser bueno en ello, lo importante es hacerlo, mantener viva la llama”.

Spell tiene cuatro discos editados, los últimos tres con el sello Bad Omen, de Will Palmer, bajista de los legendarios Angel Witch desde el 2008. El más reciente salió en 2022 así que parece tiempo suficiente para pensar en algo nuevo, ¿o no? “Estamos trabajando un disco nuevo y llevamos como el 80 por ciento escrito, lo estamos ensayando y creemos que será el mejor que hayamos hecho hasta ahora. Lo que tenemos por ahora es un video nuevo de una rola llamada “A waxing moon over Babylon”.

Spell debutará en México en el marco del Candelabrum Metal Fest, en la Velaria de la Feria de León el sábado 7 de septiembre. Ese día alternan con bandas como Picture, Dismember y Aura Noir.

