Sparks lanzará un nuevo material este 2020 y lo anuncian con una nueva canción. Please Don’t Fuck Up My World llegó con un lyric video que resume los sentimientos de todos los grinch de esta época decembrina.



La nueva canción de Sparks es un tema festivo y solemne que contrasta con la letra sarcástica que caracteriza a la legendaria banda. Además la tipografía cambia según la intensidad, musical y lírica, que va tomando la canción.

Con este nuevo sencillo de Ron y Russell Mael podemos augurar que seguirán fieles a su estilo enérgico, festivo y mordaz, sin embargo, parece que tendremos que esperar un rato para saber más de este material ya que aún no han compartido más detalles. Este nuevo material sería el número 24 en su discografía.

Sparks cierra el año con dos lanzamientos: Uno, la versión extendida de su álbum Gratuitous Sax & Senseless Violins con motivo de su 25 aniversario, y dos, su participación en el segundo álbum de SebastiAn con la canción Handcuffed to a Parking Meter, en la que aportaron su estilo surrealista.

A continuación te dejamos su Hippopotamus de 2017, último álbum editado por Sparks para encender las ganas de escuchar nueva música de los hermanos Mael.