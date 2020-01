Antes de que terminara el 2020, Sparks compartió una canción para todos los grinch de la época, el sencillo Please Don’t Fuck Up My World, sin ningún indicio de que significara la edición de un nuevo álbum.

Ahora y a través de un muy creepy portavoz, la dupla hizo el comunicado de que editarán el álbum número 24 de su carrera. El material se llamará A Steady Drip, Drip, Drip y será lanzado el próximo 15 de mayo con el sello BMG. Según el curioso personaje, el disco estará compuesto por catorce canciones que ya están listas incluso para los Grammys.

Sparks has news to share with you! ✨ pic.twitter.com/5OVXRySeSX — SPARKS (@sparksofficial) January 27, 2020

Además de este anunció, también compartió que Sparks tendrá una gira por Europa en el otoño.

La banda también está próxima a estrenar su documental dirigido por Edgar Wright, quién también estuvo al frente de películas como Scott Pilgrim y Shaun Of The Dead. El material también estará disponible este año.

A Steady Drip, Drip, Drip será el primer trabajo de Sparks luego de Hippopotamus de 2017 y del álbum colaborativo que lanzaron con Franz Ferdinand en 2015, bajo el nombre homónimo de su super grupo: FFS.

Escucha su más reciente sencillo, Please Don’t Fuck Up My World.

Y escúchalo también en plataformas digitales.