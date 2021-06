Se ha liberado la lista completa de artistas que participarán en la banda sonora de Space jam: A new legacy, entre los que figuran nombres como Brockhampton y Jonas Brothers.

Para hacer el gran anuncio, Warner Bros. compartió un pequeño y creativo clip en el que podemos ver a todos los músicos involucrados y a los tan queridos Looney Tunes pasarse virtualmente un balón de básquetbol.

Lil Wayne, John Legend, Lil Uzi Vert, Big Freedia, Leon Bridges, Salt-N-Pepa, Lil Tecca, Symba, Anthony Ramos, Joyner Lucas y Kash Doll son algunos de los nombres que aparecen en el soundtrack de Space jam: A new legacy.

Previamente ya habíamos podido escuchar dos de las canciones que conforman la banda sonora: “Just for me” de Saint Jhn y la contribución de Lil Baby y Kirk Franklin titulada “We win”.

Space jam: A new legacy, película protagonizada por el famoso basquetbolista LeBron James, se estrenará simultáneamente en salas de cine y HBO Max el próximo 16 de julio.

Checa a continuación el soundtrack completo:

01. Lil Baby & Kirk Franklin – We Win (Space Jam: A New Legacy)

02. 24kGoldn – Control The World (feat. Lil Wayne)

03. Chance the Rapper – See Me Fly (feat. John Legend & Symba)

04. Saweetie – Hoops (feat. Salt-N-Pepa & Kash Doll)

05. Lil Uzi Vert – Pump Up The Jam

06. SAINt JHN – Just For Me (feat. SZA)

07. John Legend – Crowd Go Crazy

08. Jonas Brothers – Mercy

09. Lil Tecca & Aminé – Gametime

10. Dame D.O.L.L.A., G-Eazy, P-Lo & White Dave – About That Time

11. BROCKHAMPTON – MVP

12. Cordae & DUCKWRTH – Settle The Score

13. Big Freedia – Goin’ Looney

14. Joyner Lucas – Shoot My Shot

15. Leon Bridges – My Guy

16. Anthony Ramos – The Best

Foto de portada: Warner Bros.