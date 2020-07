Estamos a sólo un mes de que el Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 sea lanzado, y ahora, Activision ha revelado algunas actualizaciones en el soundtrack del juego.

La remasterización de este icónico juego de skate incluirá canciones de algunas bandas y raperos top.

Skepta, A Tribe Called Quest, Alex Lahey, Machine Gun Kelly, Chaii, y más, han sido añadidos a la banda sonora del Tony Hawk’s Pro Skater 1+2.

El estreno del juego se tiene listo para el viernes 4 de septiembre, y estará disponible para Xbox One, PS4 y PC.

Todos estos nuevos artistas se unen a los músicos que aparecieron en el juego inicial de 1999 y 2000.

El legendario soundtrack del juego original incluía a bandas como Rage Against The Machine, Bad Religion, Dead Kennedys, Naughty By Nature, Anthrax, Papa Roach, Suicidal Tendencies, Millencolin, Powerman 5000, entre otros.

Todo aquel que tuvo el gusto de jugar el Tony Hawk’s Pro Skater original sabe que la banda sonora pudo marcar un antes y un después de sus gustos musicales, y ahora, podremos disfrutar de todo esto pero en una mejor calidad.

Skaters profesionales como Chad Muska, Andrew Reynolds y Jamie Thomas, formaron parte de ese primer lanzamiento icónico del juego.

Ahora, patinadores como Nyjah Houston, Leticia Bufoni y Lizzie Armanto, son añadidos para las generaciones más contemporáneas.

Foto de Portada Tomada del Facebook de THPS