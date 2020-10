Para todos aquellos que creían que ya no habría más Soundgarden en un futuro, se equivocaron. Ya que recientemente el guitarrista Kim Thayil y el baterista Matt Cameron revelaron que están abiertos a que esto suceda.

Durante una entrevista que tuvieron con Rolling Stone, los integrantes de la banda declararon que les gustaría volver a tocar y grabar bajo el nombre de Soundgarden en un futuro. Ya que anteriormente, Cameron, Thayil y el bajista de la banda Ben Shepherd sí se habían reunido pero para el proyecto llamado A Rooster Says con Brandi Carlile.

Y hablando de ello, Matt Cameron comentó:

La pasamos de maravilla. Creo que la mayoría de la gente asume que los tres hemos terminado desde que Chris falleció, pero ese no es el caso. Es lindo saber que la gente todavía quiere escucharnos tocar juntos.

Tras esto, y una serie de elogios hacia Matt y sus colaboradores de toda la vida (Phil y Tim Hanseroth), Kim Thayil dijo que para él tocar con Ben y Matt es algo muy natural. Y agregó:

Cualquier oportunidad de volver a tocar con ellos, ya sea en vivo o en el estudio, la abrazaría sin dudarlo.

La última vez que tuvimos la oportunidad de presenciar un show de Soundgarden fue en enero del 2019 para el concierto en honor al fallecido cantante Chris Cornell, el cual fue nombrado I Am The Highway: A Tribute To Chris Cornell.

Así que las esperanzas no están muertas del todo y esperemos pronto poder verlos de nuevo juntos.

Foto de portada vía Facebook Soundgarden.