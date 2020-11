Soulwax está listo para relanzar una nueva versión digital de Nite Versions para el 15º aniversario del álbum. “Este álbum fue nuestro intento de demostrar que; aunque eramos vistos como una revelación en la música dance, éramos niños de rock tocando en una banda de rock”.

Lanzado originalmente en 2005, Nite Versions es una colección de remezclas de canciones de Any Minute Now de 2004. El relanzamiento del 15 aniversario estará disponible digitalmente a partir del 27 de noviembre a través de PIAS. También se establece una reimpresión especial en vinilo rosa y blanco según un comunicado de prensa.

El relanzamiento incluirá una nueva reelaboración digital de “NY Lips” que contará con una interpretación de palabra hablada por Nancy Wang de LCD Soundsystem.

La reelaboración se hizo originalmente para un desfile de moda: Drier Van Noten Men’s Spring / Summer 2020 en colaboración con el director creativo musical de la marca, Bache Jespers.

Escucha la colaboración de Gavin Russom de LCD Soundsystem y KC Ortiz

Hablando sobre el relanzamiento y el álbum Nite Versions, agregaron:

“Para algunos de los sencillos que sacamos de ese álbum, habíamos pedido a otras personas que remezclaran nuestras pistas, pero aunque nos gustaban, nos dimos cuenta de que no las tocaríamos en nuestros propios sets de DJ.

“Así que decidimos remezclarnos. Aunque el nombre Nite Versions es un guiño a los remixes de Night Versions de los primeros sencillos de Duran Duran que los rompieron en los EE. UU., Conceptualmente nuestra mayor influencia fue un álbum de 1982 llamado Love and Dancing de The League Unlimited Orchestra, que fue esencialmente el El exitoso álbum Dare de The Human League remezclado por ellos y su productor de una manera tan simple que hasta el día de hoy todavía nos suena más interesante que el original “.

Foto tomada de Instagram