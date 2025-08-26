Soulwax nos pone en órbita con “New earth time”

Los carnales David y Stephen Dewaele, mejor conocidos bajo el nombre de Soulwax, nos acercan “New earth time”, una composición que sirve como prólogo para la llegada su primer álbum de estudio tras siete años de ausencia. Hablamos de All systems are lying, una obra que estará disponible 17 de octubre; mientras tanto, bailamos con lo que hay.

Los propios hermanos Dewaele han dicho que traen entre manos “un álbum de rock hecho sin guitarras eléctricas”, refiriéndose a que All systems are lying es un trabajo creado únicamente con sintetizadores modulares y batería, además de cintas y voces filtradas. La dupla prosigue: ”queríamos capturar la sensación de una banda tocando instrumentos electrónicos, en directo, con fuerza y sin complejos. Este disco es el resultado del experimento”.

Para quienes no estén al tanto: esta pareja tiene más de dos décadas dándole vida a Soulwax, pero también encarna 2manydjs y está al mando de un sello discográfico, Deewee; cuenta, por si fuese poco, con un sistema de sonido: Slow (con James Murphy). El dúo viene de presentarse en Bélgica y Londres, en México ya hemos tenido la oportunidad de apreciar a Soulwax en directo y sí (¡con tres bateristas en escena!), se trata de una experiencia peculiar y gozosa que siempre se busca repetir.

Acá tienes “New earth time”:

