El soul rock electrónico, experimental y cósmico de Yves Tumor nos hace bailar sin cesar. Heaven To A Tortured Mind es su nuevo álbum.

Se publica el nuevo single del disco. Kerosene!, y el vídeo clip del mismo. Dirigido por Cody Critcheloe, con la participación vocal de Diana Gordon, Bailey Stiles y Chris Greatti.

Sean Bowie alias Yves Tumor, que no disimula nunca su amor por Prince, publicó con el legendario label británico de electrónica Warp, su disco Safe in the Hands of Love, en 2018.

Nos quedamos con las ganas de verlo de cabeza de cartel en Festival Ceremonia 2020, pero podemos tomar café con Kerosene!