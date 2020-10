Colaboración entre Andrew Ashong and Kaidi Tatham. Un artista de soul y un pionero del break beat.

Andrew Ashong and Kaidi Tatham han publicado un single de adelanto titulado Washed in You. El EP de 6 canciones saldrá al mercado bajo el nombre Sankofa Season

Andrew Ashong es un cantante de soul británico habitual colaborador de artistas electrónicos como Teo Parrish y afro estrellas como Tony Allen.

Kaidi Tatham es miembro de los legendarios The Herbaliser y fundador de la fusión británica entre jazz, soul, hip hop y electrónica.