Sophie Turner, conocida por interpretar a Sansa Stark en Game of thrones, ha sido confirmada para participar en la nueva serie de HBO Max, The staircase.

El proyecto, que tendrá en total ocho capítulos, está basado en una docuserie llamada de la misma forma. La serie se enfocará en la historia de Michael Peterson, un novelista que en 2001 fue acusado de asesinar a su esposa Kathleen, quien fue encontrada sin vida abajo de la escalera de su casa. El juicio duró alrededor de 16 años.

Según reportó Deadline, Sophie Turner interpretará el papel de una de las hijas adoptivas de Peterson. La actriz es la última adición al elenco conformado por Colin Firth, Toni Collette, Parker Posey, Juliette Binoche y Rosemarie DeWitt.

The staircase será escrita y producida ejecutivamente por los showrunners Maggie Cohn (American horror story) y Antonio Campos, quien dirigió la reciente película de Tom Holland y Netflix, The devil all the time. Campos también está a bordo para dirigir seis de los ocho episodios de la serie.

Éste es uno de los diversos proyectos que Sophie Turner tiene en puerta. Recientemente la actriz terminó de filmar Broken soldier, película que protagonizará junto con Ray Liotta, bajo la dirección de Matthew Coppola.

Hasta el momento, The staircase no cuenta con posible fecha de estreno.

Foto de portada tomada del Instagram de la actriz.