SOPHIE, artista de electrónica dada y vocal, influencia de divas urbanas y mainstream, descubre material nuevo a sus fans en un live de You Tube.

Inicialmente la presentación formaba parte de un show on line para recaudar fondos para la comunidad queer y trans afromericana este pasado fin de semana. La emisión fue interrumpida por Twitch y SOPHIE decidió emitirlo hoy jueves 10 de julio en You Tube. El set de 20 minutos cuenta con la colaboración de SHYGIRL y Cecile Believe.

Se trata del último material de SOPHIE con el que demuestra su compromiso con su comunidad.

SOPHIE, originaria de Glasgow, Escocia, fue una de las últimas luminarias de la brillante generación británica de finales del 2000 y principios del 2010 junto con Joker, James Blake, Kode 9 y Burial.

En 2013 con su track Bipp impactó en la escena de clubs underground británica. Su tratamiento vocal, psíquico y digital, y las producciones bastardas en estilos desde el nu-disco al drone pasando por el dubstep, llamó la atención del mainstream de aspiración avant hacia ella. Artistas como Madonna y Charli XCX. Esta última inició en 2015 una estrecha colaboración que ayudó a lanzar su carrera. Su EP “Vroom Vroom” fue producido por SOPHIE.

La última en buscar su cobijo freak electrónico ha sido Lady Ga Ga. SOPHIE colabora y produce en el último trabajo de Lady Ga Ga.

SOPHIE publicó su hasta ahora único larga duración en 2018, Oil of Every Pearl’s Unides. El trabajo fue nominado a los premios Grammy. Después lo transformó en un remix de 90 minutos de duración que se regalaba en exclusiva al comprar un bolso de edición limitada de 300 dolares. Su electrónica sin complejos le permite visitar hasta el country.