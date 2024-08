Sophia Warren te lo implora: “Please don´t hate me”

Arranca con una guitarra amarrada al poste, como can ansioso por soltar la mordida. Segundos después, una voz femenina con carácter se le empareja, sincerándose. Van integrándose más guitarras y la línea vocal se dobla perversa, parece que el clímax está por llegar pero de pronto se interrumpe por un flanger y el bajón del coro, que implora: por favor, no me odies. Es Sophia Warren y “Please don´t hate me”.

Se trata del sencillo que arranca con la carrera de Sophia Warren, cantautora radicada en Austin, Texas, que ofrece con su corta edad a cuestas suficientes razones para creer que con ella cualquier cosa podría suceder, pues elude ciertos clichés sin con ello comprometer el deseo de empatizar con los acordes como pretexto. Así, “Please don´t hate me” se asoma como un track producido por Chris Coady, quien ha laborado con gente del tamaño de Slowdive, Future Islands, DIIV, Grizzly Bear o TV on the Radio. De modo que ya puedes irte imaginando cómo suena la canción de marras y lo que puede esperarse del EP debut de Warren, el cual estará listo para ser escuchado el 30 de octubre.

Sophia Warren / Please don´t hate me / Tigris 33

“La escribí mientras estaba en una relación con alguien que no me hacía sentir amada. Fue un ir y venir de intentar con todas mis fuerzas que me quisieran, y de perder partes de mí cada vez que lo hacía”, ha comentado Sophia Warren sobre el sencillo. “Poco a poco me di cuenta de que estaba luchando por una causa perdida, que necesitaba amarme a mí misma y saber lo que soy sin que nadie más a mi lado me lo dijera”; prosigue sincera la artista, y luego remata: “Esta canción habla de encontrar el amor dentro de ti. No tienes que escuchar a tu pareja decirte todas las cosas buenas que quieres escuchar, sino ir al baño y decirte en voz alta frente al espejo que eres hermosa, que eres suficiente y que eres amada”.

