Se trata de un grupo de un jazz de avanzada que abreva en el afrobeat y ritmos caribeños hasta rozar el grime e incluso agregar algo de spoken Word, que alcanzó gran notoriedad por tener en sus filas a Tom Skinner, quien se hizo también baterista de The Smile, la banda formada por los miembros de Radiohead, Thom Yorke y Jonny Greenwood. Sons of Kemet se pusieron bajo los reflectores, pero no sin tensiones ante el éxito inesperado.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Han corrido noticias al respecto de la separación del cuarteto que completan Theon Cross (tuba), Eddie Hick (percusiones y batería), bajo el liderazgo de Shabaka Hutchings, en el saxofón y el clarinete, pero lo cierto es que mientras tanto podemos disfrutar de una tremenda sesión en el aclamado proyecto From the Basement, creado por los productores Nigel Godrich y Dilly Gent.

Apenas la serie de conciertos consiguió enorme notoriedad al arrancar temporada hace unas semanas con una incendiaria presentación de parte de IDLES, cuando ahora aparece una maravillosa y sofisticada intervención de Sons of Kemet -¡y que mejor que sigan adelante!-.

Sons of Kemet son continuadores de la obra de un artista libérrimo como lo fue Sun Ra, quien le dio eso toque sideral al jazz de su época y lo liberó de muchas cadenas y que también los seguidores de Kamasi Washigton deben de conocer, ya que el calado de su obra se equipara en profundidad y trascendencia.

No queda sino disfrutar de este show conformado por “Pick Up Your Burning Cross”, “Think Of Home”, “In Remembrance Of Those Fallen” y “Throughout The Madness, Stay Strong”, mientras llegan las siguientes sesiones en las que participaran Warpaint, Caribou, Nilüfer Yanya y Squid.

¡Una delicia para gourmets musicales!

