Pese a las dificultades que la pandemia pudo ocasionar, Sonido Gallo Negro lo logró y hoy nos presenta su nuevo sencillo en colaboración con Molly Lewis, “Silbadora”.

Originaria de Australia pero residente actual en Los Ángeles, California, Molly es una de las pocas silbadoras profesionales activas en la industria musical, por lo que contar con su participación en este track significó para la agrupación un verdadero honor.

“Silbadora” ya había sido interpretada por Sonido Gallo Negro y Molly Lewis en un par de shows antes de que la pandemia atacara. A través de ella, la banda homenajea a dos de sus influencias más especiales: Alessandro Alessandroni y el fallecido compositor italiano Ennio Morricone.

En palabras de Molly, “Silbadora” es: “Como si un silbador de la Tierra llega a la Estación Espacial Mexicana que a su vez es tripulada por SGN, esta canción me recuerda mucho la vibra de la Ciudad de México, me dan ganas de dejar todo lo que estoy haciendo y bailar.”

“Recuerdo claramente el primer show con SGN”, comentó. “¡Había tanta energía en el Club y todos estaban bailando! Nunca antes había tocado en un show en vivo como ese, fue muy divertido, ahora me mal acostumbre y no quiero volver a tocar en otro show a menos que todos en la audiencia estén bailando, me siento afortunada de entrar en el mundo musical de SGN.”

Además del lanzamiento de este sencillo, últimamente Sonido Gallo Negro también ha participado en la música del documental de Gabriel Santander, Un mundo sin Toledo, el cual se estrenó el pasado 22 de marzo en cadena nacional. Al igual que estuvo involucrado en la música de Black is beltza de Fermín Muguruza, disponible ya en Netflix.

Créditos foto de portada: David Barajas / Cortesía.