Sonic La Película se estrenó en el 2019, la adaptación fílmica de la popular franquicia de videojuegos publicada por Sega. La cinta llegó a nuestro país a inicios del 2020 y tuvo una muy buena recepción de parte del publico a nivel mundial, incluso por un momento fue la película más vista del 2020.

Con el rotundo éxito de la primera entrega los rumores sobre una secuela rápidamente empezaron a hacer eco en internet, a lo que el estudio que desarrollo la cinta confirmó que una secuela del erizo azul estaba en camino.

Ahora, a poco más de un año de su estreno se ha publicado mediante la cuenta de Twitter del estudio el titulo oficial de esta próxima entrega la cual llevara por nombre Sonic the Hedgehog 2, no es un nombre muy espectacular pero puede que solamente sea un tipo de titulo provisional, con el fin de no revelar ningún detalle.

Según Comicbook, esta nueva película se estrenará en la pantalla grande el 8 de abril del 2022, fecha en la que todos esperamos que la situación del Covid-19 ya se encuentre controlada y poder acudir al cine de la forma en la que estamos acostumbrados sin correr ningún riesgo.

Con la publicación del titulo igual se revelo el logo, en el cual se puede ver la cola de un nuevo personaje, Tails. La aparición de este personaje no es tal cual una sorpresa, ya que en la escena post-créditos de la primera cinta se pudo ver a Miles ‘Tails’ Prower, quien llega a este mundo para buscar a Sonic. Aún falta mucho para poder ver esta segunda parte, pero el nombre y el logo oficial ya es un gran avance.

Crédito foto de portada: SEGA