Como su ya usual regalo navideño, Sondre Lerche nos trae este año el EP Britney. Éste, como su nombre lo dice, está inspirado en Britney Spears. Cuenta con tres covers y la canción Slip Into Character, inspirada en ella y el reciente movimiento #freeBritney.

Para éste nuevo EP, el noruego contó con la colaboración de diferentes amigos, entre ellos Adam Arcuragi, Sara Watkins, Dominique Arciero, Wynne Bennett y Shruti Kumar.

Anteriormente, ya habíamos podido escuchar Slip Into Character, el primer adelanto del EP que fue estrenada junto con un video realizado por Jon Danovic. Además de que los coros fueron hechos por The Silver Lake Chorus en una iglesia lituana de Los Feliz, Los Ángeles.

Acerca de éste sencillo, Lerche explicó que su inspiración fue la vida de Spears y los hechos que ocurrieron en abril de este año, con los que surgió el movimiento #freeBritney. Así mismo dijo que es un tema en apoyo a la emancipación y felicidad dentro y fuera de los reflectores.

Los covers que se pueden escuchar en este EP son Everytime, Why Should I Be Sad y I’m Not A Girl, Not Yet a Woman. Ésta última del álbum homónimo de la princesa del pop, estrenado en el año 2001, justo cuando Sondre apenas lanzaba su álbum debut Faces Down.

Sondre Lerche ha hecho covers de diferentes artistas pop, como Ariana Grande, Selena Gomez, Sia, Miley Cyrus y Beyoncé. Pero éste EP completamente dedicado a Britney Spears, sin duda es más de lo que podíamos esperar para esta navidad.

Escúchalo completo acá: