El Festival Sónar Barcelona está más que listo para regresar el próximo verano con un line up que promete ponernos a bailar como si no hubiera un mañana.

Con el mundo entero retomando su camino, el Festival Sónar ha anunciado la lista completa de artistas que conforman el cartel de su edición 2022, el cual tiene como headliners a talentos de talla internacional como The Chemical Brothers, The Blaze, Princess Nokia, Oneohtrix Point Never y Channel Tres. Además de incluir las actuaciones de Nathy Peluso, Ms Nina, Folamour, Kiddy Smile, Avalon Emerson, Tiga, Hudson y Eric Prydz.

Complementando la fiesta, el festival acogerá un gran número de DJ sets con figuras como The Blessed Madonna, La Fleur, Chico Blanco, Lechuga Zafiro, Another Nice Mess, Eris Drew, Octo Octa, DJ Python, Jamz Supernova, Richie Hawtin, Charlotte de Witte, DJ Marcelle, Skee, Mask, Jyoty, entre otros.

Esta edición del Festival Sónar Barcelona se llevará a cabo del 16 al 18 de junio de 2022. Así que si piensas lanzarte, ya puedes comprar tu abono o boleto individual a través del website oficial de DICE. Igual toda la información sobre precios y demás la puedes consultar dando click aquí.

Recuerda que previo a esta edición, Sónar celebrará en Barcelona dos nuevos festivales a finales de octubre: el AI and Music Festival, enfocado en la intersección que hay entre la Inteligencia Artificial y la música, y el Sónar CCCB, el cual ofrecerá una serie de charlas, workshops, música en directo y otras actividades realizadas desde el Centro de Cultura Contemporània de Barcelona.

Foto de portada tomada del Facebook del festival.