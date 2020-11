La voz de Javier Martínez es una que no olvidas una vez que la has escuchado. Es una de esas voces brutales que te atrapan desde el primer momento ya sea por su gravedad, personalidad o por todo el sentimiento que logra desbordar en cada línea. De esta manera, con “How Dare You“, la nueva canción y video de su propuesta Someone Is Watching, el mexicano nos relata la historia de un amor roto; de ese sentimiento de que algo va bien con una persona y de repente todo se hunde .

TXT:: Tapia

Originario de Guadalajara, Jalisco y con influencias que van desde White Lies, Future Islands, Lykke Li y James Blake, Someone Is Watching se encarga de hacer una fusión mágica de sonidos con sintetizadores ochenteros que te ponen a bailar sin importar que tengas el corazón roto.

Así, ‘’How Dare You’’ es una canción altamente catártica, una en la que Martínez reflexiona y se cuestiona como un acto de liberación; y su video no es la excepción. El video retrata la confusión y esos sentimientos todavía latentes por una persona que ya no está.

‘’How Dare You’’ es una canción que habla sobre tener algo que no pensabas tener, envolverse tanto en ello que pensabas que no tendría fin, pero por temor se acaba. Es un reclamo a aquella persona que me hizo sentir tanto sin estarlo buscando y me deja con todos los planes sin terminar’’.

Someone Is Watching es un proyecto que te deja esperando por más. Si te gustan las rolas para los corazones en duelo, el baile y la catarsis sonora, esta propuesta es para ti. Mientras esperamos el lanzamiento de su nuevo largo Unnecesary Confessions a inicios del próximo año, aquí te dejamos el nuevo video de “How Dare You“.

Lykke Li regresa a sus orígenes con “BRON”