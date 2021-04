Solitude, quinteto tamaulipeco de melodic death metal, lanza su tercer larga duración, Exogenesis. Hablamos de una banda que grabó su primer disco hace poco más de 20 años, pero que por diversas circunstancias ha pasado largos periodos de inactividad.

Oriundo de Cd. Victoria, el grupo comenzó a recorrer su camino a mediados de 1996. Debutó discográficamente en 2000 con The glorious shine of life, editado por el extinto sello michoacano Kronnos Records; y en 2005 lanzó Introjection, con el sello regiomontano Asenath Records. Este segundo álbum, con influencias de rock progresivo, le abrió a la banda las puertas para presentaciones junto a agrupaciones como Dark Tranquillity, Decapitated y Megadeth, entre otras, así como para participar en el Monterrey Metal Fest y el Hell And Heaven Fest.

Con respecto a Exogenesis, el guitarrista Antonio Rivera comenta que es “un álbum que hicimos por partes, ya que no conseguimos sentarnos todos juntos en un estudio. Sin embargo, la mayoría de la música se grabó antes de la pandemia y pudimos, luego de un trabajo muy duro, llegar a un gran resultado. Con este disco queremos volver a posicionarnos en la escena y llegar a todos los lugares posibles”.

La alineación actual de Solitude consta de Arael Delgado y Antonio Rivera en las guitarras, Habib Florencio en el bajo, Diego Delgado en la batería y David Frayre en la voz. Están juntos desde 2014, lo cual supone un buen amarre en lo musical. La banda logró que este álbum fuera editado por Concreto Records, un sello de la escena local con alcances globales, algo que sumado a la calidad musical de la banda puede llevarla a encontrar de una buena vez el sitio que se merece.