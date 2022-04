Sol Pereyra regresa más fuerte que nunca con “Marte”, un nuevo sencillo que hizo en colaboración con el productor canadiense Poirier.

Como siempre, la cantante ha logrado crear un exquisito tema que entre ritmos latinos y un poderoso beat, va envolviendo al escucha hasta llevarlo a un trance total. La experiencia se complementa con la letra, que se siente como un viaje a otra sensación nueva en el universo.

“Experimentar y conocer [email protected] mú[email protected], productores, sonidos, lugares, culturas, es lo que más me estimula. Encontrar ahí la sorpresa de lo que no esperaba. Verme y escucharme desde lo que devuelve el espejo que resuena del [email protected] La sorpresa, la intuición, la búsqueda, la confianza, la creatividad y la imaginación al poder siempre. Esto es lo que me gusta. Por eso me vuelo seguido a dónde quiero, sin límites ni fronteras”, explicó Sol Pereyrasobre el sencillo.

“Marte” es la segunda canción para la que sol trabaja con Poirier. Antes de que finalizara 2021 tuvimos la fortuna de escucharlos juntos en “Seguir”, ambos temas ya disponibles en plataformas digitales gracias a la distribución de Casete.

Con este track, Sol Pereyra nos da un breve adelanto del rumbo que está por tomar su carrera musical, ya que como lo anunció en redes sociales, en un par de meses comenzará a grabar su próximo material discográfico en un estudio en México y con el apoyo del productor Tonga Conga, también conocido como Raúl Sotomayor.

Te dejamos por acá lo nuevo de Pereyra y no olvides seguirla en redes sociales.

Foto de portada: Cortesía.

