Hay canciones completamente incombustibles… himnos que no se apagan nunca y que queman los sentidos como si se acabará de encender la hoguera sonora. Una de ellas es “Tainted Love”, que el dueto de Leeds, Soft Cell entregara a la gente en 1981 y que también fuera parte de su primer álbum Non-stop Erotic Cabaret.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Dave Ball y Marc Almond –Soft Cell– dejaron una huella indeleble en la historia del synth-pop y ese efímero y seductor momento de lo que fue el New Romantic. “Tainted Love” siempre ha sido frenética, sexosa y propia para todo tipo de pasiones y amantes.

Lo que no tanta gente sabe es que se trata de un cover de una pieza original de Gloria Jones, y que fue lanzada en 1964. Lo que también es poco conocido es que esta cantante afroamericana fue la pareja de Marc Bolan, fulgurante figura al frente de T. Rex e icono del glamrock.

Pero “Tainted Love” sigue ahí… jamás ha perdido encanto y efecto para prender cualquier aquelarre que se respete y aunque sabíamos que Soft Cell volvieron a unirse, tras una larga separación y que ya tienen listo Happiness Not Included, que aparecerá el año que viene, jamás imaginamos que les daría por darle un nuevo tratamiento a su más grande éxito.

Es así que aparece un extended mix hecho por el propio Dave Ball para este 2021, que viene acompañado de una remasterización de la versión original; además de “Where did our love go?”, también remasterizada para la ocasión y editado por Mercury Records.

Aunque no podemos decir que le hayan dado un giro radical a la canción, sólo podemos acotar la calidad del sonido renovado y la ocasión ideal para que Soft Cell complaciera a fans y coleccionistas con material que celebra el 40 aniversario de su aparición; “Tainted Love” sigue en llamas y se mantiene joven por siempre; por eso es que cada vez que la ponemos, intentamos provocar la seducción cantando a voz en cuello: “This tainted love you’ve given/ I give you all a boy could give you/ Take my tears, and that’s not nearly all/ Tainted love (Oh)… Tainted Love”.

