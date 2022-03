El encuentro de dos leyendas del synth-pop; la unión de dos estéticas fascinantes. Soft Cell lanzaban “Tainted Love” en 1981 cuando apenas los Pet Shop Boys daban sus primeros escarceos, pero realmente no coincidieron en la escena. El dueto conformado por Marc Almond y David Ball se separó 3 años después, cuando Neil Tennat y Chris Lowe aún ni debutaban discográficamente.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Es lógico que se siguieran la pista durante muchos años, pero es hasta ahora que han grabado juntos un tema, “Purple Zone”, que vendrá en *Happiness Not Included, el primer disco de Soft Cell en 20 años y ello debería ser todo un acontecimiento y de algún modo lo está siendo, aunque ahora la nota desvió un poco su sentido.

Tras los sencillos “Bruises On All My Illusions”, “Heart Like Chernobyl” y la canción que le da título, llega una “Purple Zone”, que es muy directa, pegadiza e inmediata, pero resulta que la crítica especializada encuentra que una línea de sintetizador parece proceder directamente de “Always On My Mind” de Pet Shop Boys.

Tras el señalamiento de la prensa, ahora es turno de la gente el decretar si de verdad se trata de un préstamo tan evidente; mientras tanto “Purple Zone” ha cobrado impulso, pues esto de las comparaciones reviste un morbosa pero placentera actividad.

De cualquier manera, el tema es una feliz coincidencia y no habrá quien niegue que el sonido de ambos encaja a la perfección y “Purple Zone” resulta una pieza muy potente, que antecede de la mejor manera a un disco que aparecerá completo el próximo 6 de mayo. No hay duda, dos leyendas están de vuelta.

También te puede interesar: El pulso entre los discos de Rosalía y C. Tangana continúa en el streaming y la crítica