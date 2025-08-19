Sociedad del Estruendo: Puertas abiertas a las actividades ruidosas y poco ortodoxas

Sociedad del Estruendo (SE) es un colectivo underground y autogestivo multidisciplinario enfocado en la experimentación sonora y el ruidismo. Fue fundado en 2020 en Toluca, Edo. de México, por el antropólogo y artista visual Sergio Ehecatl (Árboles Mentirosos), para promover proyectos no convencionales que buscan experimentar con propuestas contemporáneas del sonido y otras disciplinas o medios de expresión.

Por la pandemia que flageló al mundo en 2020-2021, la SE inició transmisiones en vivo con proyectos de noise y poesía, pero cuando las condiciones sanitarias lo permitieron comenzó a realizar eventos en vivo conjuntando performance, exposiciones audiovisuales, instalaciones y poesía. Actualmente ha organizado más de 40 eventos, tanto en la capital del país como en otros estados de la República, con más de 100 artistas, algunos de ellos provenientes de Estados Unidos, Alemania, Austria, Costa Rica, Colombia, Canadá y diversas ciudades del país.

“Las primera intención -comenta Carlos Ayala, aka Nacatero– fue la de crear redes solidarias y fraternales de apoyo artístico, desde la autogestión como de enlaces para expandir nuestras expresiones y propuestas en nuestro país como en otros escenarios internacionales. Esto sigue en pie, pero ahora queremos seguir el rumbo con un sello que nos ha identificado, un sello construido con mucho esfuerzo desde nuestras trincheras y gracias a quienes nos han apoyado a lo largo del camino, tratando de mejorar nuestras gestiones para seguir posicionando a México como un lugar donde propuestas originales y contundentes suceden con calidad desde el underground. Nuestro próximo objetivo es convertirnos en label para materializar y compartir colaboraciones sonoras tanto experimentales como de música extrema”.

No es mucho lo que demanda la SE para formar parte de ella. Básicamente los “requisitos” son, agrega Ayala, “compromiso, horizontalidad en la organización, propuesta y mucho cariño al underground. El Estruendo lo hacemos todas y todos, así que siempre estamos felices de tener nuestras puertas abiertas a quien guste de estas actividades ruidosas y poco ortodoxas”.

El ruido es inmanente de la sociedad industrial y en tiempos recientes este se ha incrementado, al grado de ser naturalizado. Ya en un año temprano como fue 1913, Luigi Russolo apuntaba en The art of noises: “Es imposible objetar que el ruido siempre es fuerte y desagradable al oído”; sin embargo como tendencia extrema sonora, se remonta a la década de los ochenta cuando Japón, con grupos como Hijokaidan e Incapacitants, así como Merzbow en solitario, tienden las bases de lo que ahora conocemos como noise. Fue precisamente Merzbow quien dijo: “No hay diferencia entre el ruido y la música en mi trabajo. No tengo idea de a que llamas ‘música’ y a qué ‘ruido’. Es diferente, depende de cada persona. Si el ruido es un sonido incómodo, entonces la música pop es ruido para mí” (citado en Christoph Cox y Daniel Warner, eds, Audio culture. Readings in modern music, 2004).

En México, el inicio del noise es tardío, pero la escena ha crecido y en la actualidad hay un interés creciente en la misma. Al respecto señala Ayala, aka Nacatero: “Esta escena o mundo sonoro lleva existiendo un tiempo importante en México, edificado con mucho esfuerzo y pasión por artistas y organizaciones increíbles. Sin duda, aritméticamente cada día somos más y las propuestas de esta índole crecen, pero no solo se trata de cantidad, también el espíritu de buscar nuevas formas de conectar, de sentir y de expresarse son más diversas. Eso nos emociona mucho y el público es muy atento a ello, siempre nos da mucho gusto ver caras nuevas que llegan a nuestros eventos sin saber qué va a pasar, guiados por una de las cualidades más gratas del ser humano: la curiosidad por lo extraño”.

El eje sobre el cual se sostiene la SE descansa en Árboles Mentirosos, quien se ha dedicado al diseño de los eventos así como del registro audiovisual; Carlos Ayala, quien ha trabajado en gestiones de eventos representativos de la música extrema como las ediciones del Salamanoise en Salamanca, Gto., y Brighter Death Now, en CDMX. Otro de sus integrantes es Victor Juárez, quien, comenta Ayala, “también se presenta con su proyecto homónimo gestionando y organizando eventos sonoros principalmente de experimentación sonora como nuestras ediciones llamadas Nuevas Alteraciones y Concretaciones (encuentros de música concreta)”.

Próximamente SE celebrará Maquinaria 2025, Festival Internacional de Música Industrial, donde se reunirán Infiniexhuma (Los Angeles), Occult Odissey, Nacatero, Fabrik Mutter, Dios Bestial, Vegan Cannibal, Mexicans Causing Panic, Fall Into Dry Lungs, Árboles Mentirosos y Territorio Hostil.

“Maquinaria propiamente es nuestro primer festival -aunque sea pequeño a comparación de festivales masivos o de festivales de noise europeos o estadounidenses-. Maquinaria es un sitio donde no solo la música se vive, también marcas locales de diseño textil, diseño gráfico, labels, fotografía, visuales, instalaciones y performance, se conjunta para compartir un momento de ruido y libertad; no solo es música y ruido, también es confrontación, es incomodidad, es un espacio para compartir y alejarse de la zona de comfort”, concluye Carlos Ayala.

*Maquinaria 2025, Festival Internacional de Música Industrial, tendrá lugar el 29 y el 30 de agosto a las 20:00 hrs., Gato Calavera, Xola 114, Col. Alamos.

