Soccer Mommy lanzó un sencillo más de su nuevo material, antes de su estreno el próximo viernes. La canción se llama bloodstream y la presentó con un video muy especial.

El clip de bloodstream es a la vez un lyric video y un video narrativo, así mientras vemos la representación en pixeles del vecindario y la habitación de una adolescente solitaria también va apareciendo la letra que narra la historia. La animación estuvo a cargo de Bella Clark y Haven Butler.

Viejos recuerdos / cintas que caen de mis rodillas desnudas Corrí demasiado rápido / me caí de bruces en el concreto

Soccer Mommy hace ese tipo de música que nos hace reflexionar sobre nuestro pasado, no precisamente a manera aleccionadora sino para mirarlo con resignación y filosofía.

bloodstream es el tema que abrirá su álbum color theory, el cuarto de su carrera editado por Loma Vista.

Anteriormente la cantante de Nashville había compartido yellow is the color of her eyes, lucy y circle the drain. Con este estreno ya conocemos casi la mitad del material, habrá que ver qué sorpresas nos aguardan para este viernes.

Este será el tracklist:

01 bloodstream

02 circle the drain

03 royal screw up

04 night swimming

05 crawling in my skin

06 yellow is the color of her eyes

07 up the walls

08 lucy

09 stain

10 gray light