A través de sus redes sociales, la cantante de indie pop Sophie Allison, mejor conocida como Soccer Mommy, anunció un nuevo material discográfico que se llamará color theory.

Este álbum será su cuarto álbum y saldrá a la venta a través de Loma Vista el 28 de febrero.

El anuncio vino acompañado de un nuevo sencillo, circle the drain y su video oficial. El audiovisual estuvo dirigido por Atiba Jefferson y grabado en Palm Springs Surf Club.

Este sencillo le sigue a las canciones yellow is the color of her eyes y lucy, editadas hace uno y tres meses, respectivamente.

En palabras de Soccer Mommy este álbum es como “encontrar una cinta de cassette vieja y polvorienta que se ha estropeado con el tiempo, porque eso es lo que es este álbum, una expresión de todas las cosas que me han degradado lentamente personalmente”.

Ya puedes escuchar y descargar circle the drain en las plataformas de streaming y pre-ordenar el álbum en este enlace.

Este será el tracklist:

01 bloodstream

02 circle the drain

03 royal screw up

04 night swimming

05 crawling in my skin

06 yellow is the color of her eyes

07 up the walls

08 lucy

09 stain

10 gray light

Soccer Mommy tendrá una gira por Norteamérica y Europa que iniciará después de estrenarse color theory, consulta las fechas en su sitio oficial.