Hace unas semanas, Soccer Mommy lanzó su nuevo proyecto Soccer Mommy & Friends, en el que la cantante hace un intercambio de covers con otro músico. Y ahora llegó el turno de MGMT.

Para esta nueva entrega, Sophie Allison hizo un cover de Indie Rokkers, canción que forma parte del aclamado EP de MGMT, Time To Pretend. Mientras que Andrew VanWyngarden, bajo su apodo de Gentle Dom, creó un remix de circle the drain.

Acerca de su elección, la joven cantante explicó:

Amo MGMT, así que fue difícil escoger una canción para coverear. Tienen muchas buenas. Terminé eligiendo ‘Indie Rokkers’ porque pensé que encajaría mejor con mi voz y mi estilo. También pensé que sería bueno hacer un corte más profundo, ya que mucha gente ya ha hecho covers de las canciones más grandes de MGMT.

Por su parte, Andrew VanWyngarden dijo que estaba muy emocionado de ponerle un poco de “sazón extra” al ya buen gusto de Soccer Mommy.

Ambos temas ya los puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Además de que en la cuenta de Bandcamp de la joven cantante están disponibles para descarga.

Inicialmente todas las ganancias que se obtuvieran por Soccer Mommy & Friends serían donadas a Oxfam, quienes se encuentran evitando la propagación del COVID-19 en zonas vulnerables de los Estados Unidos. Sin embargo, hace unos días la joven cantante anunció que ahora se dividirían entre dicha organización y National Bail Out, con el fin de apoyar la batalla contra la brutalidad policiaca y el racismo.

El siguiente volumen de esta serie de covers será con SASAMI y se espera llegue el 2 de julio.

Igual no dejes de checar la entrevista que tuvimos recientemente en nuestra edición número 178, la cual aún puedes conseguir en este enlace.

Soccer Mommy & Friends Singles Series by soccer mommy

Foto de portada vía Facebook.