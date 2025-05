Snot: “El hip hop está en declive, el rock en auge”

Hace unos cuantos días, la banda californiana Snot debutó en vivo en México. Acompañaron a Soulfly y Sangre María en la prefiesta del festival Nu Metal Revolution 2. El nombre del fest indica por donde va la onda musical de este cuarteto que ha tenido una historia convulsa debido sobre todo a la trágica muerte de quien fuera su vocalista.

Surgieron en 1995 y sacaron el que hasta ahora es el único larga duración en su carrera en 1997. Se llama Get some y en 2022, la revista Revolver lo colocó en una lista de los mejores 5 discos de bandas que solo editaron uno. Es decir, es una banda que a pesar de haber estado muchos años en pausa y de solo tener un disco en el mercado, dejó huella. En #SangreDeMetal platicamos con Mikey Doling, guitarrista y fundador. Lo primero que llama la atención es el nombre, porque snot en español significa moco. “Es un nombre fácil de recordar, éramos jóvenes, con actitud punk rock y nos pareció un nombre un poco vulgar y pegajoso, por eso nos pusimos así”.

Cuando uno escucha a Snot es claro que salieron de aquella época de los Korn y Limp Bizkit, pero Mikey viene de otro mundo musical. “El primer concierto que vi fue Black Flag cuanto tenía 14 años, era una banda de punk rock (alguno tal vez ubica el nombre del que fuera cantante, Henry Rollins). Y luego me gustaban Devo, Sex Pistols y, más tarde, Minor Threat. El punk era lo mío, pero también me encantaba el metal, escuchaba Judas Priest, Iron Maiden, Saxon, me encanta esa banda. Y luego brinqué a otras como Pantera, Slayer y los primeros discos de Sepultura, Death, que es otra que me encanta. Así que crecí con una buena mezcla de punk rock y metal”.

La respuesta es interesante porque no son influencias en la música de su banda, pero si hay algo punk que va cien por ciento de la mano con Snot es la actitud, se trata de una banda autogestiva, es decir, trabajan desde la idea del hágalo usted mismo. “Sí, sí, sí. Nuestro bajista, Tumor, John Fahnestock, le llaman Tumor está a cargo de toda nuestra mercancía y del departamento artístico. Yo me encargo principalmente de concretar los conciertos con nuestro agente y ese tipo de cosas. Prácticamente soy el manager de la banda. Casi todo lo hacemos entre nosotros dos”.

Eso cambia un poco a la hora de componer música, pues en ese proceso se involucran todos. “En ese sentido somos una democracia, sin duda. Normalmente yo llego con las primeras ideas, riffs. Y luego ponemos batería y bajo debajo de los riffs y organizamos las canciones, y luego les ponemos las voces, todo en preproducción. Después, cuando tenemos las rolas bien armadas las trabajamos como banda y las regrabamos, pasan de ser demos a canciones terminadas. Es un proceso en el que todos tenemos voz y voto”.

Mikey dice que la banda ya trabaja nuevas canciones y esperan tenerlas listas y en plataformas antes de que acabe este año. Las trabajaron en el estudio de Jonathan Davis, de Korn. Ahora, ¿un disco completo’ Probablemente en algún punto, aunque es poco probable que sea en algún sello tradicional. “Ya no sé qué hacen las discográficas, la verdad. Nosotros nos promovemos en redes sociales. Los sellos quieren quedarse con la mitad de todo: la mitad de tu dinero, la mitad de tus regalías por streaming, la mitad de tu merchandising así que no me interesa mucho. Ya veremos. Quizás lo hagamos nosotros mismos. Si te fijas en NoFX, Fat Mike tiene un sello propio, publican todos sus discos ahí, en Fat Records. Y me gusta ese estilo. Es genial. Bueno, a menos que una discográfica se nos acerque con una propuesta decente, pero lo dudo.

Aclarado que tocaron el 3 de mayo en una prefiesta del Nu Metal Revolution Fest, parecía pertinente preguntarle qué tanto considera él que este género supuso una revolución musical. “Bueno, eran los 90, era un género que siguió de la era grunge. Parecía que cada siete u ocho años surgía un nuevo movimiento musical. Y aquí estamos en 2025, 30 años después de que naciera este movimiento, y ha vuelto. Parece que los nuevos fans están interesados en saber cómo era esa época que no les tocó, un poco parecido a lo que nosotros hicimos cuando éramos chavos. Yo por ejemplo escuchaba a Black Sabbath y Led Zeppelin, que eran anteriores a mi época, pero me encantan esas bandas. Así que siento que estamos pasando por algo parecido ahora mismo con el nu metal”. Nostalgia pura porque además, dice que el público en sus conciertos es mayoritariamente adolescente.

Entonces, ¿el rock está muerto como dicen algunos? “No, no, es lo contrario, está en pleno auge. Yo creo que el hip hop se apoderó de la juventud durante los últimos 25 años. Creo que el rock ha estado un poco estancado. Pero ahora mismo, el hip hop está en declive y parece que el rock está en auge, es un buen momento para formar una banda y salir de gira. Snot es un buen ejemplo. Empezamos en enero y todos los conciertos que hemos dado hasta ahora tienen entradas agotadas”.

Mikey por cierto es uno de tantos que no vive de la música, de hecho trabaja como chofer de un camión de semirremolque. Dice que lo que cobraron por tocar en México lo van a reinvertir en la banda, en preparar un disco nuevo. Por lo pronto, el Nu Metal Revolution Fest 2 está programado para el sábado 31 de mayo en el Velódromo Olímpico. Vienen Machine Head, Powerman 5000, Orgy, Here Comes the Kraken y algunos más. Los boletos están disponibles en Superboletos.

