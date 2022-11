Snoop Dogg ha anunciado el lanzamiento de su primera colección de ropa para perros, llamada Snoop Doggie Doggs.

Esta nueva línea de prendas para nuestros cachorros fue creada en colaboración con SMAC Entertainment y Little Earth Productions, Inc. Según reveló el rapero, en su mayoría son piezas para perros pero también hay una que otra para gatos, las cuales se pondrán a la venta exclusivamente a través de Amazon con un costo que va de los 14.99 dólares hasta los 99.99 dólares.

“Si mis perros no están frescos, yo no estoy fresco. Estos perros y su ropa son un reflejo del propio Tha Dogg, por lo que tienen que verse como un Top Dog, entienden?!?!”, dijo Snoop Dogg sobre este nuevo proyecto que incluye prendas y accesorios inspirados en el estilo del rapero para todos los tamaños de perros.

“Snoop Dogg fue, sin lugar a dudas, el socio más apropiado y sorprendente que pudimos pensar en el espacio de perros y mascotas. La personalidad y autenticidad de Snoop son evidentes en nuestras ofertas creativas de productos para mascotas y no podríamos estar más emocionados de compartir la nueva marca Snoop Doggie Doggs con ustedes antes de las vacaciones: es el regalo navideño perfecto para los dueños de mascotas esta temporada”, comentó Rob Brandegee, cofundador de Little Earth Productions, Inc.