Lindsey Jordan compartió un cover que realizó junto con el bajista de la banda, Alex Bass, a la canción Evaporar de Little Joy. En este nuevo tema se le escucha cantar a Lindsey por primera vez en el idioma portugués, manteniendo el sonido oscuro y suave que tiene la versión original.

El cover viene acompañado de un sencillo video, que cuenta con material de diferentes videos. Algunos de los momentos en los que boxeadores, patinadores artísticos y corredores de autos recibieron premios. Así como también se ven imágenes de videojuegos, películas de anime, de animales comiendo y de gente haciendo cosas graciosas, entre ellos Lindsey y Alex.

La canción Evaporar es la encargada de cerrar el disco homónimo de Little Joy, el cual además fue el único que lanzó la agrupación integrada por Rodrigo Amarante de Los Hermanos, Fabrizio Moretti de The Strokes y Binki Shapiro.

Ya tenía un buen rato que Snail Mail no compartía música. Desde que en 2018 estrenaron Lush, disco que los incluyó en las listas de algunos medios internacionales como uno de los mejores de la década. Sin embargo, la banda se mantuvo activa realizando un extenso tour por Europa y Norteamérica, el que también los trajo a presentarse en México el año pasado en el Festival Corona Capital.

Durante este, estuvieron sorprendiendo a sus fans al interpretar covers de bandas como Goo Goo Dolls, Mitski, The Hummingbirds y Sheryl Crow. Además de que previamente también habían realizado, en conjunto con Amazon, un cover del tema 2nd Most Beautiful Girl In The World, canción originalmente de la agrupación Courtney Love. Y no, tristemente no tiene nada que ver con la cantante de Hole.

Escucha a continuación Evaporar de Snail Mail:

Foto de portada vía Facebook Snail Mail.