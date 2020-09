Este año se cumplen 25 años del estreno de Mellon Collie And The Infinite Sadness, el tercer material discográfico de Smashing Pumpkins. Y para celebrarlo, la banda ha lanzado su propia línea de ropa.

Para poder llevar esto a cabo, Billy Corgan y compañía se unieron con la marca de ropa de skate HUF, quienes acerca de esta colaboración comentaron:

Nuestra colaboración con Smashing Pumpkins rinde homenaje al álbum Mellon Collie en su 25 aniversario y se inspira en algunos de los trabajos más influyentes de SP a lo largo de los noventa.

La colección incluye una camiseta abotonada basada en “Tonight Tonight”, una camiseta de manga larga, una tabla de skate inspirada en Mellon Collie y una tote bag de “Infinite Sadness”. Todas ellas con la ‘star girl’ y el arte victoriano en collage, tal y como aparece en la portada del álbum.

Así como también los fans podrán obtener una chamarra de “Zero”, calcetines y una colección de plumillas de guitarra con un logotipo de Smashing Pumpkins dibujado a mano por el mismo Billy Corgan.

La colección completa ya se encuentra disponible. Igual toda la información la puedes checar en la página de HUF.

En teoría el festejo del 25 aniversario de Mellon Collie And The Infinite Sadness sería con un gran tour. Sin embargo debido a la pandemia de COVID-19 esto ya no se pudo llevar a cabo.

Este disco fue lanzado en octubre de 1995 y nos dio algunas grandes joyas de Smashing Pumpkins como “1979”, “Tonight Tonight”, “Bullet With Butterfly Wings” y “Thirty-Three”.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.