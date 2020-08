Después de que a inicios de mes causaran revuelo entre los fans por la publicación de unos misteriosos relojes en cuenta regresiva, Smashing Pumpkins finalmente reveló que se traen entre manos.

Resulta que hoy (28 de agosto), la legendaria banda liderada por Billy Corgan anunció que pronto lanzarán un nuevo disco. Y como adelanto, junto con la noticia, estrenaron ya dos sencillos, “Cyr” y “The Colour Of Love”.

Ambas canciones fueron producidas por el mismo Corgan en Chicago. Y al igual que en su último LP, en éstas (y en general en lo que será este próximo álbum) se le ve al músico unir fuerzas nuevamente con los otros miembros fundadores, James Iha y Jimmy Chamberlin.

Y sobre el lanzamiento, Billy comentó:

“Cyr” es una locura distópica. Un alma contra las cosas del mundo, en un contexto de lealtades cambiantes y un tiempo acelerado. Para mí, es tanto esperanzador como desdeñoso de lo que es y no es posible con fe.

Hasta el momento no se tienen muchos detalles sobre el nuevo material discográfico de Smashing Pumpkins. Pero a inicios de año, Corgan reveló que ya tenían trabajadas 21 canciones y que en algún punto del 2020 podríamos escuchar una nueva producción.

“Cyr” y “The Colour Of Love” son la primera música que tenemos de parte de Smashing Pumpkins desde que en 2018 estrenaron Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. Y las dos ya puedes encontrarlas en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.