Slowthai anuncio su nuevo disco: TYRON el cual llegará el 5 de febrero de 2021. Los invitados de este nuevo disco son: A$AP Rocky, James Blake, Skepta, Dominic Fike, Denzel Curry, Mount Kimbie y Deb Never. De igual forma, el rapero británico compartió el primer sencillo de este disco: “NHS”.

TYRON sigue a Nothing Great About Britain del año pasado, que fue nominado para el Premio Mercury. De igual forma, ha lanzado varios sencillos y colaboraciones desde entonces, incluidas canciones con Gorillaz, Rico Nasty y Disclosure. La pista de TYRON con James Blake y Mount Kimbie, “feel away”, salió en septiembre.

“NHS” es una continuación del lanzamiento de “Feel Away” en septiembre, y ambas pistas están programadas para aparecer en TYRON.

En un tweet publicado por Slowthai explicó que “NHS”, el video (que envía aspectos del bloqueo impuesto por el coronavirus) es “como un recordatorio para apreciar siempre lo que tenga mientras lo tenga ”.

“Este álbum fue creado en una difícil etapa de mi vida”, declara Tyron en una nota de prensa. “No soy perfecto ni de lejos pero he aprendido mucho sobre mí mismo mientras creaba este disco. Continuaré creciendo para ser una mejor persona por mí mismo y para ser el reflejo de lo que quiero ver en el mundo”

Disclosure estrena ‘My High’ junto a Slowthai y Aminé

“Espero que este álbum pueda ser tu luz si estás en la oscuridad. Que sepas que no estás solo. Está bien ser tú mismo, que le jodan a todo. Aprende, crece, intenta ser mejor de lo que fuiste ayer.” Slowthai presentará este nuevo material en el Primavera Sound 2021 y el Bilbao BBK Live 2021.

TYRON:

DISC 1:

01 45 SMOKE

02 CANCELLED [ft. Skepta]

03 MAZZA [ft. A$AP Rocky]

04 VEX

05 WOT

6 DEAD

07 PLAY WITH FIRE

DISC 2:

01 i tried

02 focus

03 terms [ft. Dominic Fike and Denzel Curry]

04 push [ft. Deb Never]

05 nhs

06 feel away [ft. James Blake and Mount Kimbie]

07 adhd

