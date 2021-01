Slowthai tuvo como una gran fuente de inspiración a distintos artistas para la creación de su nuevo disco TYRON, dentro de estos nombres los que más resaltaron y los que fueron una gran influencia son Jay-Z y Alex Turner.

El rapero de Northhampton recién atrasó el estreno de su tan esperado segundo disco, cambiando la fecha de estreno del 5 de febrero hasta el 12 de febrero, esto por circunstancias que están mas allá de su control y la mejor decisión fue atrasarlo una semana más.

A través de una reciente entrevista que el cantante tuvo con la revista Rolling Stone salió información acerca de sus procesos creativos detrás de este material, quien fue su inspiración y como esto lo ayudo en el momento de escribir las canciones.

“Por extraño que parezca, Jay-Z, más por el flujo, los juegos de palabras y la entrega. Siempre lo aprecié desde que era un niño cuando mi tío jugaba “, dijo. “Siento que hay mucha ira incluso cuando él está haciendo cosas suaves”.

Aparte de Jay-Z, Slowthai comentó el nombre del líder de Arctic Monkeys, Alex Turner y aseguro que es una gran fuente de inspiración para el, al igual que lo son otros músicos increíbles como Thom Yorke y Elliot Smith:

“La influencia de Smith es extraña porque no es como si pudieras escuchar alguna influencia de ella”, explicó Slowthai. “Supongo que todos los que me influyen, no es como si estuviera tratando de imitarlos. Lo que me inspira es la forma en que hablan, las emociones que sienten, cómo transmiten el mensaje. Por eso creo que mi inspiración proviene en gran medida de la música más orientada a las bandas. Como con Radiohead: ‘You do it to yourself, you do, and that’s what really hurts… ’ En la canción “Just”. Esa mierda, para mí, quiero que mi escritura sea tan genial como eso “.

Crédito foto de portada: Instagram Slowthai