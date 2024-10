Slowdive: ¿Por qué diablos no puedes perderte su acto en el Hipnosis?

Slowdive es una banda clave, fundacional dentro del shoegaze, esa corriente sonora surgida a finales de los años 80 y principios de los 90 caracterizada por un espíritu etéreo, capas densas de guitarras filtradas por infinidad de pedales y voces difuminadas que al entretejerse crean una atmósfera envolvente. Los de Reading, Inglaterra, se presentan en el festival Hipnosis de este año (Estadio Fray Nano, CDMX), y te contamos por qué demonios no puedes faltar a la cita.

Una banda visionaria

Slowdive es una propuesta pionera en el desarrollo del sonido shoegaze, mezclando disonancia y melodías ensoñadoras de una manera única. Su álbum Souvlaki (1993) es considerado uno de los más importantes del género (vaya, incluye aportaciones de Brian Eno) y sigue influyendo a bandas y artistas (más adelante te decimos cuáles). La impronta de Rachel Ann Goswell y sus colegas a la fecha se aprecia imborrable. Checa:

Poder de renovación

Después de un período de inactividad, Slowdive volvió a las andadas en 2014, un regreso que le ayudó a revitalizar el interés popular por el shoegaze y, claro, una buena parte de la música llamada alternativa creada en los años 90. El lanzamiento de su álbum homónimo en 2017 y la edición de Everything is alive (2023) han demostrado que el quinteto está lejos de ver seca su fuente de inspiración. Aquí una prueba:

Influencia ilimitada

Slowdive ha dejado huella en bandas y artistas de diversos géneros, desde el dream pop hasta el post-rock. Su capacidad para fusionar elementos atmosféricos con melodías oníricas ha resonado en generaciones posteriores de músicos de diversas corrientes. Si te gusta DIIV, Cigarettes After Sex, The XX, o A Place to Bury Strangers, Slowdive te va a fascinar.

Experiencia en directo sin igual

Si eres de los que cierran los ojos cuando escuchan música, ver a Slowdive en escena es lo tuyo. Su melancólica propuesta va a llevarte a parajes donde el claroscuro impera gracias a la precisa interpretación que la banda hace de su temario en directo. Su densidad terminará envolviéndote para viajar lejos, donde la nostalgia habita. Tener al combo en el festival Hipnosis es entender lo que la palabra shoegaze significa. Tendremos una clase historia musical en vivo, sin más.

