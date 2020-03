Ya son varios los artistas que durante esta cuarentena han decidido realizar shows en livestream. Esto como forma de entretenerse ellos, entretener a sus fans y hacer menos difícil el aislamiento. Es por eso que Sløtface también realizó un concierto a través de su perfil en Facebook en el que además coverearon Supercut de Lorde.

De igual forma, la banda estuvo interpretando canciones de su nuevo álbum Sorry For The Late Reply. Así como también utilizaron el concierto virtual como un medio de recaudación de fondos para recuperar el dinero que perdieron por la crisis económica que todos los músicos están viviendo debido a la cancelación de conciertos.

Los de Sløtface también se vieron afectados ya que en estas fechas, estarían realizando un tour por Europa para promocionar su último material discográfico. Sin embargo, ante la pandemia de COVID-19, el trío noruego tuvo que posponerla y como todos, alrededor del mundo, entrar en cuarentena.

”¡Hola chicos! Esperamos que estén bien durante estos extraños tiempos. Nosotros ahorita ya llevaríamos dos semanas de nuestro tour por Europa, pero estamos en casa como todos. Así que estaremos dando un show para ustedes, esperamos que vengan a vernos.”, escribieron en un comunicado.

Si te perdiste de este increíble show desde la sala de Haley, aún puedes verlo en su cuenta de Facebook. También puedes apoyarlos donando dinero aquí o comprando algo de su merch oficial.



Así como Sløtface, cientos de artistas y trabajadores de la industria musical se han visto afectados. Y en los últimos días ya se han buscado formas de poder apoyarlos ante esta crisis. Como la nueva iniciativa creada por Spotify o la donación de las ganancias de streaming de la canción My Sharona.

Foto de portada vía Facebook Sløtface.