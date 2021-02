“Volteo y no hay mucho que me convenza de la escena mexicana. Me falta oír verdadero rock & roll. Slo Blow se trata de eso: rolas de rock, directas”, Manuel Suárez (reconocido por su labor en Guillotina) describe así el objetivo del grupo en el cual comparte guitarra y voz con Tavo Limongi (QEPD), de Resorte; además de Levith Vega (El Haragán y Cía.) y Yahir Vega (Radio Kaos), en la base rítmica.

El cuarteto tiene todo listo para dar a conocer el EP Revés, compuesto por cuatro temas que, además de reivindicar un sonido clásico, opera como tributo para Tavo, quien formó parte definitiva del proceso de creación y grabación de los temas que conforman el disco.

El sencillo que abre brecha para Slo Blow y su Revés es “Rock n´roll”. Acá lo dejamos a tu consideración: