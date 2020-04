En agosto de 2019 Slipknot y la casa Cedar Ridge Distillery hicieron una alianza para lanzar el No. 9 Iowa Whiskey, un destilado hecho artesanalmente y volverá a estar a la venta este viernes 17 de abril.

La primera edición de este whisky salió un día después de que la banda de metal lanzara su sexto material de estudio, We Are Not Your Kind, el 9 de agosto.

El No. 9 Iowa Whiskey está hecho 56% de maíz, 36% de centeno y 9% de cebada y malta, lo que se une para ofrecer un sabor complejo y robusto, por el cuál se ganó el título de Best Celebrity Whisky por la revista Forbes en 2019.

Los pedidos para esta nueva reedición serán desde el sitio oficial de la botella y a través de la tienda en línea Roselle Park Wines. Los precios están en $39.00 dólares la edición de 90 grados y $69.99 dólares la de 99 grados.

Para celebrar, Clown apareció en The Fred Minnick Show. Mira la primera parte acá abajo y el viernes estará disponible la parte dos.

Para que te vayas saboreando el whisky, escucha el más reciente álbum de la agrupación de Iowa.