Los mashups son la cosa más extraña y divertida que hay actualmente porque por lo regular logran reunir a artistas que nunca nos imaginaríamos juntos y en ésta ocasión se trata de Gloria Gaynor y Slipknot.

El responsable de esta nueva obra es el productor Mike Logan, conocido en SoundCloud por el apodo de DYNAMIKE, quien se dio a la tarea de combinar el éxito setentero de Gaynor “I will survive” con “The devil in I” de la legendaria banda de heavy metal.

Titulado “Coria Taynor – Devil will survive”, el mashup presenta la bailable pista de la canción de Gloria Gaynor con los vocales del track de Slipknot. El resultado es interesante y alocado pero de alguna extraña forma logra sonar bastante bien.

Ésta no es la primera vez que DYNAMIKE nos comparte una propuesta de este tipo. Anteriormente el productor llegó incluso a hacerse viral por su mashup de Sophie Ellis-Bextor con Slipknot, de quienes al parecer es fan.

Originalmente “I will survive” fue lanzada por Gloria Gaynor en 1978, convirtiéndose en una de las canciones más exitosas no sólo de la carrera de la cantante, sino también de la historia de la música. Mientras que “The devil in I” es un extracto del álbum .5: The Gray Chapter de Slipknot, estrenado en 2014.

Échale una escuchada a “Coria Taynor – Devil will survive”:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.