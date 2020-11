Slipknot ha lanzado un teaser en el que se anuncian distintas fechas para el Knot Fest 2021 en Latinoamérica, a pesar de que la situación por el Covid-19 sigue causando estragos en todo el mundo.

El primer Knotfest tuvo lugar en 2012 y desde entonces se ha expandido por todo el mundo. Se han realizado eventos en Estados Unidos, Japón, México y Colombia. A pesar de tener que cancelar las fechas de su gira de verano de 2020 debido al coronavirus, las leyendas del metal aún tienen entregas planeadas el próximo año.

En el teaser podemos ver a Brasil, Chile y Colombia. Algo que sin duda llamó la atención de muchas personas fue no ver a México dentro de estas fechas, ya que si recordamos la última edición de este festival acabó siendo un completo desastre.

La mala organización, la ubicación y la mala seguridad ocasionó que la barrera de contención se rompiera, lo que generó un retraso de horas en los shows por venir de esa noche. Ante está situación, algunos asistentes empezaron una revuelta, lo que terminó con la destrucción de los instrumentos de Evanescence. Pero no solo eso, el festival se canceló y Slipknot ya no salió a tocar. Desconocemos si este sea el motivo por el cual no se anunció a México para el año que viene.

Un fan de Slipknot pierde la vida durante el Knotfest



El sexto álbum de la banda salió el año pasado y Corey Taylor comentó lo siguiente en una entrevista:

“Seguimos siendo una banda que siempre termina de escribir música para nosotros. Si no nos impresiona, no estamos diciendo tonterías, ¿sabes? Incluso cosas en retrospectiva en las que podemos escucharlas más tarde y decir: “Ah, no sé si éramos nosotros”. Pero en ese momento, lo apoyamos absolutamente, pase lo que pase. Así que mientras continuemos escribiendo música para nosotros primero y la audiencia en segundo lugar, así es como mantienes esa emoción “.