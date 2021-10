Jason Williamson, el tipo encargado de la música en Sleaford Mods, se ha preocupado por ser un cronista de lo que implica vivir en la Inglaterra del presente -llena de contradicciones y problemas-. Él se erige como un cronista bastante encabronado, que, casi literalmente, ruge sobre las bases que produce Andrew Fearn.

Mientras que los hermanos Paul y Phil Hartnoll -que dan cuerpo a Orbital- gozan del merecido trato de leyendas vivientes de los tiempos del rave y siempre se les ha dado bien jugar con la electrónica variopinta. En días pasados sorprendieron a sus seguidores con un video que colgaron en Twitter, en el que sonaba un pedacito instrumental de un tema y en el que se veía a Andrew Fearn bailando en la típica pose de cuando toca.

Soltaron esa buena pista que anticipaba, nada menos, que una colaboración entre ellos; ahora han puesto en circulación un remix de “I don´t rate you”, que en su versión original está incluido en el disco Spare Ribs, que Sleaford Mods editado este mismo año y que ya es su sexto álbum.

Orbital le agregó más capas de sonido y texturas y en general potenciaron el sonido del disco y el nivel de producción; con esta variante mutante “I don´t rate you” tiene una energía adicional, además de una naturaleza muy propia para el dancefloor más freak.

Juntos, Sleaford Mods y Orbital, evidencian la sacudida que la cultura británica ha sufrido a causa de los temas económicos y políticos (plasmadas en todas las repercusiones del Brexit); ellos hacen más sofisticado su alegado para defender su libertad a toda costa… pueden protestar desde la pista de baile (y con cara de enojados).

Se trata de sacar la furia contenida y espetar: “Blokes commercial, boring twat/ I don’t really like things like that… I don’t rate you”.

