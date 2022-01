A casi una década del estreno de su primer y único disco de larga duración, parece ser que Sky Ferreira ya está lista para volver al ruedo.

Si bien en diversas ocasiones se ha hablado sobre el estreno de un nuevo álbum de Ferreira, esta vez la noticia llegó directamente de su mamá, Tonia Lamere, quien a través de Instagram Stories reveló que este material ya es una realidad.

La publicación de Lamere venía musicalizada con “Red lips” de Sky Ferreira e incluía una imagen de la cantante junto con el mensaje “nuevo álbum en marzo”. La IG Storie ya no se encuentra disponible pero por acá puedes ver un screenshot compartido por una cuenta de fans.

Hasta el momento Sky Ferreira no ha declarado nada al respecto, pero no olvidemos que el pasado mes de octubre compartió un post en sus redes sociales en celebración al aniversario de Night time, my time, junto con el anuncio de que ya tenía fecha de estreno confirmada para su nueva música.

Esperamos pronto tener nuevas noticias.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.