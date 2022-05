Al final no se sabe si se trata más de una actriz que también canta o de una vocalista metida actriz; el caso es que a sus 29 años, Sky Ferreira goza de un status de estrella-antiestrella y al final hace lo que le da la gana. Ya desde el 2015 anunció que su segundo álbum se llamaría Masochism, pero no se conocía otro detalle.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Por fin aparece el primer sencillo de una chica que también ha aparecido haciendo DJ sets y actuando en la prolongación de Twin Peaks; le ha llamado “Don´t Forget” y concentra diversas referencias a lo que fueron los años ochenta, comenzando por batería electrónica y una voz que alude a figuras de la época -comenzando por Madonna-.

“Don´t Forget” fue compuesta junto a Jorge Elbrecht y Tamaryn Brown, y el primero también fue el productor, pero si uno escucha atentamente resulta mucho menos oscura de lo que la artista comunica; aquí hay más pop de neón y colores fosfo, que cualquier resabio post-punk.

Se espera que el sucesor de Night Time, My Time (2013) ahora si ya no tarde y parezca para consolidar de manera definitiva a Sky Ferreira, que se mantiene como una eterna promesa. El problema consiste en que la chica ha comentado en alguna entrevista que el disco no está terminado y que su productor de cabecera – Ariel Rechtshaid- tiene mucho trabajo.

Sky Ferreira siente que se ha puesto medio dark y apocalíptica, pero lo cierto es qu le gana su lado luminoso. Habrá que ver si es que la espera por ese segundo disco no se sigue prolongando.

