Six Feet Under: “Decían que el rock iba a morir en los 90, pero aquí sigue ”

Jack Owen es una leyenda en el death metal. Fue guitarrista de Cannibal Corpse entre 1988 y 2004. Estuvo con Deicide entre 2004 y 2016 y está con Six Feet Under desde 2017. Justo con esta banda regresa a México para tocar en el festival Titans of Metal, que cuenta además con bandas como W.A.S.P., Coven, Fear Factory y Lizzy Borden, entre otros. De todos modos, la historia de Jack en México es amplia, ha venido en diferentes ocasiones desde 1992 y dice que siempre la ha pasado muy bien. “He ido con Cannibal Corpse, Deicide y también con Six Feet Under, no recuerdo el nombre del festival (México Metal Fest en 2019) pero cada vez ha sido espectacular”.

Bueno, su regreso es también en formato festival, y no le molesta la idea. “En los 90 había una compañía europea que organizaba tours de festivales y metían a Cannibal Corpse, Dismember, Carcass, Death y digamos, Witchery, cinco bandas espectaculares y hacíamos unas 15 fechas y era muy padre, luego llegaron Wacken, Graspop y todos los grandes festivales; pero me gusta, normalmente todo está bien organizado, los escenarios y el audio son buenos, tienes audiencias muy grandes porque son en el verano, me gusta. Nosotros nos sentimos igual en un club o en un festival, ambos formatos son favorables”.

A ojo de buen cubero, trabajar con las tres bandas mencionadas se ve interesante, pero las primeras dos son las más vendedoras de discos en el death metal. En Cannibal Corpse coincidió con Chris Barnes, quien después fundó Six Feet Under y en Deicide trabajo bajo la guía de Glen Benton, otra figura indispensable del género. Hay algo que ambos tienen en común y es que son personas con fama de que son de trato difícil. ¿Coincide? “En ocasiones sí. Piensa en esto: cuando alguien crea una banda lo lógico sería que sepas tocar, pero en realidad lo importante es saber si te puedes llevar bien con todos. El más complicado para mí fue Glen Benton porque yo soy más bien introvertido y Glen, bueno, sabemos cómo es, totalmente extrovertido. El problema con él es que nunca tuvimos una conversación en la que me preguntara qué quería hacer o hacia donde quería ir musicalmente, era una situación tipo es su banda y su visión y no hay más, pero son cosas que pasan. Con Chris todo ha funcionado de buena manera, todos nos llevamos bien, las giras han sido exitosas. Cada situación es diferente”.

¿Estar en dos de las bandas más exitosas en términos comerciales se refleja en sus finanzas personales? “Sí, me va muy bien con las regalías, llegan probablemente un par de veces por año y a veces hasta cuatro veces en un año, no es como que me pueda comprar una casa nueva pero no está nada mal” ¿Vive de la música? “Sí, sobre todo cuando se combina que haya gira y lleguen regalías al mismo tiempo, jaja”. Jack cumplió en diciembre 57 años. A esa edad es más común que la gente, los músicos, no necesariamente tengan el pulso de lo que pasa en el mundo del metal extremo. Es más probable que digan cosas como “hacemos lo nuestro y realmente no estamos al tanto de lo demás”. Pero tampoco es inédito el metalero que siempre busca sonidos nuevos. Owen es uno de esos.

“Yo sigo siendo fan, sigo escuchando lo clásico con lo que crecí como Autopsy, Pestilence, Death y todas esas, pero también estoy atento de lo que va saliendo, bandas como Funeral Leech (death doom E.U.), Necrot (death metal, E.U.), Street Tombs de Nuevo México, en general si escucho algo que me gusta lo compro y lo agrego a mi colección, así que sí puedo decir que estoy al tanto de lo que sucede a mi alrededor. Tal vez no influye en mi estilo de componer, pero me motiva y me hacer tener fe de que la escena está viva”. Entonces, ¿qué opina de esas teorías de que el rock está muerto? “Como fan me gusta comprarle sus discos a las bandas, no me interesa escuchar un sencillo y ya. Todos decían que el rock iba a morir en los 90, luego en los dos mil y en la década del 2010 pero aquí sigue y cada noche los foros están llenos de gente y a mi eso me dice que todo está bien”.

Desde que está en la banda, Jack se ha convertido en el compositor principal de Six Feet Under. El proceso normalmente es que él crea los demos en un estudio casero, se lo manda a Chris Barnes y si le gusta, solo se arreglan algunas cosas y todo queda listo. Además se ha convertido en letrista, “desde el disco anterior empecé a escribir letras, le gustó y me pidió que siguiera así que puedo decir que en este último disco escribí casi toda la música y la mayoría de las letras”. Six Feet Under viene a México para presentarse en un festival así que, ¿cómo escogen el set list? “Creo que tocaremos como una hora, que es lo que tocamos de todos modos, vamos a tocar muchos clásicos, rolas de los primeros discos, cosas viejas que no puedes no tocar. Es difícil escoger porque tenemos muchas canciones muy buenas pero serán sobre todo clásicos y por ahí meteremos algunas cosas más recientes”. Como melómano y coleccionista, conoce bandas mexicanas. Habla bien de Transmetal y Shub Niggurath. Aún compra discos físicos y no tiene problema en señalar discos de sus tres bandas primarias que él destaque sobre otros.

“Tengo buena relación con todos los discos en los que he participado. De Cannibal Corpse definitivamente destaco The bleeding y Tomb of the mutilated porque fueron los que hicieron que la banda fuera realmente grande y aún los escucho. En cuanto a Deicide sería The Stench of redemption, ese lo armamos muy rápido, sin rodeos, lo escribimos, grabamos y sacamos sin darle muchas vueltas, Ralph Santolla hizo todos los solos y fueron fantásticos. Me encanta ese disco y en Six Feet Under solo he participado en los últimos dos, Nightmares of the decomposed y Killing for revenge, y yo escogería este último”. Six Feet Under es una banda que los fans del metal extremo suelen pedir, y sin embargo solo han venido dos veces, al mencionad festival regiomontano y al Hell and Heaven de 2013. Ahora, en Titans of Metal la oportunidad de disfrutarlos es un poco distinta porque es u festival más pequeño. Están anunciados a las 5:20 de la tarde, así que lo prudente para los amantes de los sonidos extremos es llegar temprano. El festival será el sábado primero de marzo en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, con boletos disponibles mediante Ticketmaster.

