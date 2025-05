Siouxsie: A 30 años de su llegada a México

Siouxsie and the Banshees llegóaron a México a través de la televisión. Recuerdo haber visto el video de “Dear Prudence” en el programa de videoclips llamado A toda música a comienzos de los años 80. Me encantaba ver a estos cuatro seres de peinados imposibles pasear por los canales de Venecia tocando esta versión de los Beatles. Ahí sale Robert Smith, me comentó una amigo que era fan de The Cure (y de los pocos en ese momento que conocía un proyecto llamado The Glove, grupo formado por Robert Smith, Steve Severin y la cantante Jeanette Landray). Otro clip grabado igualmente en Venecia también invadía los programas de videos, “Like a virgin” de Madonna; mi prejuicio “rockero” me hizo volverme fan de la primera, pero secretamente me gustaban las dos.

Ya para 1986, “Cities in dust” sonaba en la radio en Rock 101 en su versión extendida 12”, Federico Lira anunciaba sencillo, 1986 a todo 30.48 centímetros, “Cities in dust”, ciudades en polvo, por aquello de las inversiones, música asi sum Siouxsie and The Banshees”. Recuerdo ir al cine en esa época a ver una película de acción llamada Fuera de límites (1986) que tenía como protagonista al nerd de “El club de los cinco”, Anthony Michael Hall, la verdad es que no era una gran película, pero haberme llevado la sorpresa que en una secuencia, donde los protagonistas entran a un club, estaba Siouxsie and The Banshees interpretando “Cities in dust”, no tenía precio. ¡No mames ahí está Siouxsie!, gritamos sin pena en la oscuridad de la sala (obviamente remarcando la x porque no sabíamos que en realidad se pronuncia Suzy). Para finales de los 80, “Peek-A-Boo” ya era un clásico en las fiestas de la preparatoria; de hecho Peepshow (1988), el álbum donde venía este sencillo, ya había salido en edición nacional. Y ya con la efervescencia y popularidad del Disintegration (1989) de The Cure, escuchar a Siouxsie ya era común para la familia oscura de aquellos años.

Para la siguiente década Siouxsie seguiría vigente con “Kiss them for me” de su álbum Superstition (1991). Sin embargo, sería con “Face to face”, tema de Batman returns (1991), que tendría más reflectores. Aunque por alguna extraña razón seguía teniendo ese halo underground que tanto me gustaba. Ya con el bautizo del concierto de The Cure en Nuevo León en 1992 para la comunidad oscura de aquellos años, la visita de Siouxsie and The Banshees en 1995 ni más ni menos que al Auditorio Nacional del entonces Distrito Federal, era una cita obligada. La fecha pactada para el concierto fue el viernes 19 de mayo, extrañamente el recinto de Reforma no se llenó, dejando prácticamente la parte de arriba vacía. Entre fans de hueso colorado, público rockero y uno que otro curioso, el concierto de la reina goth fue todo un suceso para los que tuvieron la oportunidad de ir. Bajo la gira de lo que sería su último disco como banda, el incomprendido Rapture (1995), los británicos establecieron condiciones desde el primer acorde de “Double life”, pero el éxtasis llegaría con los clásicos como “Christine”, “Dear Prudence”, “Cities in dust”, “Peek-A-Boo” y la poderosa “Israel”, donde uno sólo puede rendirse ante el trance que produce la batería interpretada por el icónico Budgie.

El concierto quedó capturado en video, el cual se encuentra de manera íntegra en YouTube, mismo que contiene una entrevista muy reveladora donde Siouxsie comparte su visión sobre la música punk (fans de Green Day favor de abstenerse). Tres años después Siouxsie regresaría a México pero ahora a un lugar más pequeño, y sin los Banshees. Sería el ahora desaparecido Hard Rock Live el lugar donde The Creatures, proyecto alterno a los Banshees, junto a su inseparable Budgie, compartiría escenario con John Cale. Velada inolvidable que ahora parece como un sueño, así como cuando Siouxsie visitó hace 30 años nuestro país con todo su legado musical a cuestas.

