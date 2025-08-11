Simon Reynolds y su ‘Futuromanía’: El mañana aquí, ahora

Considerada una de las voces más importantes del periodismo musical internacional, el escritor inglés radicado en Los Ángeles, California, ha conformado una amplia bibliografía que ha servido como faro en las siempre cambiantes aguas de la cultura musical contemporánea, ya sea describiendo el movimiento post-punk de finales de los años 80, tratando de explicar nuestra adicción al pasado a través de la retromanía o cayendo como un rayo al momento de estudiar las repercusiones del glam rock en las tendencias actuales. Es Futuromanía: Sueños electrónicos, máquinas deseantes y la música del mañana… hoy (Caja Negra, 2024) su libro más reciente. Allí explora y explica la incansable búsqueda de los músicos por encontrar el sonido del futuro.

A través de un par de docenas de textos, Futuromanía funciona como un compendio de publicaciones previas ahora compiladas a manera de un muy bien estructurado ensayo. Esta vez Reynolds va construyendo un mapa sonoro con el sonido del futuro como hilo conductor. No es gratuito que sea “I feel love” (1977) de Donna Summer el primer escalón en esta escalera en espiral que es Futoromanía. Bajo la producción del icónico Giorgio Moroder, este megahit no sólo encumbró la disco music a nivel global, sino que fue el punto de inflexión de la música pop: tecnología y composición generando la música del porvenir.

En la obra nombres como el de Kraftwerk son discutidos y analizados para dar paso a personajes tan importantes como Gary Numan o John Foxx a la hora de explicar el UK synthpop. Todo esto bajo el contexto de gente como Tangerine Dream y Jean Michel Jarre, cuyos sintetizadores cobran un sentido cósmico-futurista. Porque como el mismo Reynolds menciona, el siglo XX se caracterizó por establecer imaginarios sobre lo que iba a ser el futuro. No es gratuito que la cultura pop se encargara en establecer fechas ahora míticas, como 2001 Odisea del espacio o el el 2019 en Blade runner. Este futuro estuvo siempre relacionado con la música hecha con la ayuda de sintetizadores.

A través de sus 400 páginas, Futuromanía nos sumerge en estilos como el technopop, la electronic body music, el jungle, el gabber, el minimal techno, el IDM y el ambient, entre otros. Todo esto siempre bajo un contexto histórico y social que nos ayuda a comprender el devenir de estas expresiones musicales y su lugar dentro de los universos mainstream y alternativo. Es durante este recorrido sónico y cultural que Reynolds reflexiona sobre la obsesión de muchos músicos por anticipar la música que está por llegar.

Para el autor inglés no existen grupos o artistas que estén adelantados a su tiempo, al contrario sino que hay quienes están describiendo el presente mientras el resto se queda en el pasado. En este sentido, el escritor también contrasta el enfoque generacional donde la obsesión por el futuro se desvanece ante el vertiginoso trance de la inmediatez. Ante lo dicho, el autor reflexiona sobre la importancia de vivir el aquí y el ahora, porque el ahora se ha convertido en el futuro.

*Simon Reynolds se presenta en el Hay Festival Querétaro 2025 el domingo 7 de septiembre.

