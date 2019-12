Tras el suicidio de David Berman, la mente maestra de Silver Jews, Stephen Malkmus y Bob Nastanovich han decidido hacerle un show tributo en el Bunk Bar de Portland. Ésta especial presentación se realizará el próximo 4 de enero, el día en que Berman cumpliría 53 años.

Malkmus y Nastanovich presentarán Bike Chain Rain: A Birthday Tribute To David Cloud Berman. El concierto tributo contará también con la presencia del guitarrista William Tyler, otro miembro fundador de Silver Jews.

Y algunos de los músicos que se unirán a este bello festejo son Rebecca Gates de The Spinanes, Clay Cole, Franklin Bruno, Oed Ronnie y el grupo de indie-pop A Certain Smiles.

Además de que los escritores Kevin Sampsell, Chelsey Johnson, Jon Raymond, Mo Daviau, Kjerstin Johnson, Daniel Elder y Sophia Shalmiyev también estarán presentes.

David Berman, junto con Stephen y Bob, fue uno de los miembros fundadores y el único que permaneció en la banda originaria de Nueva York, Silver Jews, hasta su desintegración en 2009.

A raíz de su trágico deceso se han hecho varios homenajes. Desde un mensaje en medio de un partido de los Titans, de los que Berman era fanático. Hasta un álbum tributo de 30 canciones con colaboraciones de Pete Astor, Robert Scott, Adam Green, entre otros.

Anteriormente Stephen Malkmus y Bob Nastanovich ya habían compartido mensajes en redes sociales recordando a su amigo. Y durante su show en Glasgow, Malkmus hizo dos covers de Silver Jews.

I didn’t know about my friend DCB when I wrote this must have been in the air .His death is fucking dark ..depression is crippling.. he was a one of a kinder the songs he wrote were his main passion esp at the end. Hope death equals peace cuz he could sure use it

— Stephen malkmus (@dronecoma) August 8, 2019