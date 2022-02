Silk Sonic, dúo conformado por Anderson .Paak y Bruno Mars, se unió a los festejos por el Día de San Valentín con un especial cover.

Con su disco debut .Paak y Mars dejaron más que en claro que para himnos románticos ellos se pintan solos, pero si aún tenías un par de dudas, su versión de “Love’s train” de Con Funk Shun te lo terminará de confirmar. “Amamos tanto esta canción que queríamos cantarla para todos ustedes”, escribió en redes sociales la banda.

El cover de Silk Sonic se mantiene fiel a la versión original lanzada en 1983, con un R&B seductor que te pondrá chinita la piel. Fun fact: “Love’s train” se inspiró en una situación en la que dos miembros de Con Funk Shun, sin saberlo, perseguían a la misma mujer.

“Una joven alta y bonita vino al estudio en San Francisco y Felton Pilate la abordó rápidamente. Al rededor de un mes en relación, ella se deslizó sobre mí y me dijo que realmente me quería. Una cosa llevó a otra y pronto ella estaba haciendo malabarismos con Felton y conmigo, pero yo no lo sabía”, explicó Michael Cooper, co-escritor de la canción.

Independientemente del contexto bajo el que escuches este tema, siempre es bueno para el corazón escuchar a Silk Sonic. Te dejamos a continuación el cover:

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.